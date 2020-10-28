Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве началось строительство вестибюля станции метро «Славянский мир» Коммунарской линии. Об этом 28 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Станция расположена у 42-го километра МКАД с внешней стороны на территории поселения Мосрентген. В оформлении станции используют изображения животных из славянской мифологии. Площадь сооружения составит около 11 тыс. кв. метров.

«Славянский мир» станет одной из 16 станций новой Коммунарской линии.

Как сообщало ИА REGNUM, первой участок новой трассы в Москве соединит Щербинку и Южное Бутово.

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