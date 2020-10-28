Курган, , 18:06 — REGNUM В аптечные сети Курганской области поступили тесты на определение антигенов к COVID-19. Их можно проводить самостоятельно, сообщает региональный оперативный штаб.

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Наборы для выявления антигенов SARS-COV-2 (BIOCREDITCOVID-19AG) в «Курганфармации», к примеру, стоят 1850 рублей. Время получения результата — 5−8 минут.

Отмечается, что результат теста не может быть использован как однозначный повод постановки диагноза COVID-19. Окончательное решение принимается медорганизацией на основании исследований, проведенных в соответствии с медстандартами.