Москва, , 09:18 — REGNUM Шутка со стороны президента России Владимира Путина, по поводу версии о происхождении коронавируса из-за летучих мышей, вызвала реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 28 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Происхождение вируса — это низкий уровень жизни в Китае и варварский характер проживания там местного населения. Мышей едят. И не только летучих кстати», — пишет «Стоны П».

Часть пользователей предположила, что, несмотря на шутку про то, что коронавирус появился из-за летучих мышей, тем не менее такая версия может быть правдоподобной. Некоторые пользователи отметили, что из-за низкого благосостояния граждан Китая населению КНР приходится питаться экзотическими животными.

«Когда был птичий грипп, помню, по зомбоящику показывали рынок во Вьетнаме, как там дохлыми крысами торговали, рассказывая, что теперь их есть безопаснее», — написал пользователь под псевдонимом «0с».

Другие указали на то, что, несмотря на сложное положение, Россия по сравнению с Европой чувствует себя намного лучше. Многие предприятия и заведения продолжают свою работу.

«Ну, пошутил Путин. И что? У нас пока всё достаточно лояльно. Все работают. Рестораны, ночные клубы, театры, кинотеатры, фитнес-клубы и т. д., в странах Евросоюза ситуация намного жестче», — написал пользователь под псевдонимом Лена П.

Напомним, 27 октября президент России Владимир Путин во время совещания Совета по культуре и искусству пошутил на тему о версии происхождения коронавируса из-за летучих мышей.