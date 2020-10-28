Красноярск, , 17:28 — REGNUM Обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму предъявлено бизнесмену Анатолию Быкову, сообщили 28 октября в пресс-службе СКР.

Обвинения предъявлены СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия по части 4 статьи 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Уточняется, что Быков, по версии следствия, в 2004 году решил убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, проживающего в Красноярске. Причиной тому были личные неприязненные отношения.

«Реализуя задуманное, Быков в период времени с сентября по октябрь 2004 г., находясь на территории своего домовладения, расположенного в посёлке Удачном города Красноярска, встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего», — говорится в сообщении.

Получивший предложение принял его при условии, что Быков заплатит ему $50 тыс. Киллер занялся слежкой «и в утреннее время 18 января 2005 г. около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвёл в мужчину не менее четырёх смертельных выстрелов».

В рамках выполнения этой преступной сделки Быков частично расплатился с киллером: тот получил десять тысяч долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Быков является бывшим депутатом заксобрания Красноярского края. Уголовное дело, обвинения по которому предъявлены Быкову сегодня, было возбуждено накануне, 27 октября.

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