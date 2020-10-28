Волгоград, , 17:29 — REGNUM Кол-центр по приёму, обработке и передаче вызовов пациентов, нуждающихся в первичной медико-санитарной помощи, начал работу на территории Волгограда и города Волжского. Горячая линия разгрузит регистратуры поликлиник, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе администрации региона.

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На специальную горячую линию можно звонить, если поднялась температура, необходимо вызвать врача на дом, выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов. Работа кол-центра организована в две смены, звонки принимаются с 08:00 до 18:00 по будням и с 08:00 до 14:00 в выходные дни. Заявки волгоградцев будут передавать в лечебные учреждения в режиме реального времени.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией приём и обслуживание неотложных вызовов в поликлиниках Волгограда и Волжского продлены до 24:00, врачи и медсёстры работают в три смены.