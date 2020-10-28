Дзержинск, Нижегородская область, , 17:21 — REGNUM От 20 до 30 автобусов и троллейбусов в Дзержинске ежедневно проверяют на соблюдение масочного режима. Об одном из таких рейдов отчиталась администрация города, пишет пресс-служба правительства Нижегородской области 28 октября.

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По словам чиновников, подобные проверки «проводились ежедневно с середины лета».

«Сейчас ситуация изменилась коренным образом. 99% дзержинцев надевают маски в поездке, также в масках работают водители и кондукторы. С гражданами, которые не соблюдают масочный режим, ведем разъяснительную работу. Отмечу, что это в основном молодые люди», — отметил начальник управления транспорта и связи Антон Филатов.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 октября в Нижегородской области действует всеобщий масочный режим. Теперь ношение средств индивидуальной защиты обязательно в местах массового пребывания людей, в том числе в лифтах, подъездах и на парковках.

По данным на 28 октября в области выявлено 40 382 заразившихся коронавирусом. За сутки заболели более 370 человек, 13 человек умерли.