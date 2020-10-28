Бишкек, , 17:18 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано 538 новых случаев коронавирусной инфекции. А за все время — 57 276 случаев. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил республиканский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в столице республики — 139, в Баткенской области — 125 и в Джалал-Абадской области — 86.

За сутки 414 киргизстанцев излечились от COVID-19. А с начала эпидемии — 48 637.

За минувшие сутки в Киргизии зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — один в Бишкеке и один в Джалал-Абадской области.

Всего же за время с момента начала эпидемии, только по официальным данным, в Киргизии от коронавирусной инфекции скончались 1 138 человек.