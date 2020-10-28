Пермь, , 17:16 — REGNUM Прокуратура Пермского края закончила проверку по факту конфликта в одном из лицеев Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт между учениками произошёл в сентябре. при этом, по данным ведомства, инцидент оказался вне поля зрения педагога. Якобы классный руководитель узнала о произошедшем, но допустила ребенка на занятия, не поставив его родителей в известность и не обеспечив медицинского осмотра. А руководство лицея вовремя не направило сведения о произошедшем в полицию.

Также проверяющие выяснили, что подобный инцидент в лицее не единственный. Этому способствовала несвоевременная организация профилактической работы с учениками, ориентированной на нормализацию в классе микроклимата и на формирование у детей законопослушного поведения. Прокурор Индустриального района внёс представление главе городского департамента образования. Также ведомство держит на контроле ход мероприятий, проводимых по факту произошедшего полицией.