Тюмень, , 16:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 28 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 135 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 октября зарегистрировано 12 967 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8546 человек, 62 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 28 октября 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1942 человека — под медицинским наблюдением.