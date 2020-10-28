Челябинск, , 16:47 — REGNUM В Челябинске депутаты городской думы официально утвердили доплаты педагогам за классное руководство. Решение было принято на заседании городской думы.

Согласно ему, внесены изменения в положение об оплате труда сотрудников образовательных учреждений, подведомственных городским комитету соцполитики и комитету по делам образования. Эти работники будут получать по пять тысяч рублей.

Эти выплаты осуществляются уже с 1 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, ввести их поручил президент России Владимир Путин.