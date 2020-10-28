Нальчик, , 16:44 — REGNUM Совершивший ДТП с четырьмя пострадавшими водитель задержан в Кабардино-Балкарии. Он помещен в изолятор временного содержания, сообщили 28 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Ход расследования контролируется прокуратурой.

Напомним, накануне, 27 октября, в городе Баксане произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-217 030» совершил наезд на женщину и троих детей. Их доставили в больницу. В настоящее время состояние двоих мальчиков остается крайне тяжелым. Их переправили в реанимацию республиканской клинической больницы в Нальчике. Еще один ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской республиканской больнице.