Симферополь, , 08:11 — REGNUM Заявление главы крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова о том, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит смириться с тем, что Крым исторически является частью России, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё отношение 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Пусть Турция сначала докажет, что это ее родные земли! Как бы ей не ужаться в территории нынешнего туркестана. Вот там её земли исконные. Как бы на историческую родину предков «не откачевать». Про Византию забыли? Скоро и Европа проснется», — пишет пользователь Саня.

Многие комментаторы принялись иронизировать над мнением Эрдогана по поводу статуса Крыма. По их видению, народ полуострова сделал свой выбор на референдуме 2014 года и президент Турции не имеет к этому никакого отношения.

«А я считаю, что справедливо отдать Стамбул России и переименовать его в Константинополь. Так как Россия является правопреемницей Византии и это наш вопрос национальной безопасности. Кстати я ещё много, что считаю, но это моё дело», — шутит Андрей К.

Часть пользователей указала на то, что такие заявления Анкары Российская Федерация может рассмотреть, как враждебные и прийти к ответным мерам. По их мнению, Анкаре стоит быть более аккуратной выражении своего мнения и не провоцировать Россию.

«Пусть историю лучше изучают», — предупреждает Владимир С.

Часть пользователей уверена, что у Турции есть возможность развязать полноценную войну с Российской Федерацией за территорию Крыма. По их мнению, недавние испытания систем турецких ПВО говорит о подготовке к военным действиям.

«У турков вторая по численности армия, они члены блока НАТО, сейчас тестируют наши системы ПВО. «С» какие-то там. На их курортах всё для русских. Закинули удочку в Нагорный Карабах. Так что нет ничего удивительного в том, что они могут ломануться», — считает Александр Ф.

Напомним, 28 октября глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о том, что Крым исторически является частью России и этот статус жители полуострова подтвердили на референдуме в 2014 году, поэтому президенту Турции Реджепу Эрдогану стоит смириться с этим историческим фактом.