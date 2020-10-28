Село Экажево, Ингушетия, , 16:28 — REGNUM В Ингушетии установлен подозреваемый в нападении на почтовое отделение, которое было совершено 10 апреля 2020 года. Он пытался взорвать платежный терминал, установленный в помещении почты в селе Экажево и похитить денежные средства в размере более 3 млн рублей, сообщили 28 октября в пресс-службе МВД по республике.

Злоумышленник действовал в составе преступной группы. Все ее участники пока не найдены, а личность данного подозреваемого была установлена 26 октября в ходе расследования уголовного дела. Проникнув ночью в отделение «Почты России» на улице Осканова, группа бандитов пыталась взорвать терминал «Почта банка».

При этом были нанесены повреждения аппарату на сумму, превышающую 1 млн рублей. Также принесен ущерб другому имуществу отделения связи на сумму более 64 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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