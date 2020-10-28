Воронеж, , 16:26 — REGNUM Доля среднетяжёлых форм COVID-19 в Воронежской области растёт, на данный момент показатель составляет 27%. Об этом по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 28 октября сообщается в телеграмм-канале правительства Воронежской области.

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«Отмечается рост среднетяжелых форм заболеваний — до 27%, а количество тяжелых форм осталось на уровне 1%», — говорится в сообщении.

При этом впервые за весь период пандемии в регионе снизилось на 4% выявление пневмоний на амбулаторном этапе по КТ исследованиям, на 8% сократилось число тяжёлых форм пневмоний. Более трети всех случаев COVID-19 — 34,1% — приходится на Воронеж, 65,9% случаев зарегистрировано в районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтвержден 291 новый случай заражения коронавирусом, это очередной суточный «рекорд». За сутки подтверждено 16 смертельных исходов, всего в регионе коронавирус унёс жизни 399 человек.