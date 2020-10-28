Москва, , 16:23 — REGNUM Приняты меры по борьбе с дефицитом лекарственных препаратов для онкобольных на российском рынке, говорится в совместном заявлении Минздрава РФ и Минпромторга РФ, распространённом 28 октября.

Речь идёт о недопущении дефицита на российском рынке медикаментов из группы ЖНВЛП (жизненно необходимые). Российский Минздрав «разработал и по ускоренной процедуре внёс в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены».

Благодаря этому нововведению дефицита лекарств не будет, поскольку появится возможность «оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами».

Отмечается, что на рынке России нет международные препаратов прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан, цитарабин, поэтому Минпромторг РФ намерен централизованно закупать их за границей под конкретные медучреждения и российские медицинские исследовательские центры. Объём закупок определит Минздрав РФ.

Кроме того, для препарата «Веро-Винкристин» снижен до одного года срок годности.

«Все принятые меры позволяют компании ООО «Верофарм» возобновить ранее приостановленное производство и в ближайшее время выпустить необходимое количество лекарственного препарата надлежащего качества, чтобы обеспечить им пациентов. В ближайшее время будут произведены 51 тысяч упаковок», — говорится в сообщении.

Также указано, что в России будет возобновлено производство онкопрепарата «этопозид»: в скором времени «Верофарм» выпустит 49 тысяч упаковок, а первые серии препарата поступят в гражданский оборот 15 ноября.

Относительно препарата «цитарабин» к вышеуказанному сроку будет выпущено 54 тысячи упаковок, произведённые компанией «Новомедика».

Также отмечается, что в Россию будет поставлено из Белоруссии 1200 упаковок высокодозного метотрексата.

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