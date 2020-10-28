Оренбург, , 16:09 — REGNUM В Оренбургской области ещё три человека скончались от COVID-19. Такие сведения приводит оперштаб.

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Мужчина 1940 года рождения проживал в Саракташе. Ещё один мужчина, 1951 года рождения, и женщина, родившаяся в 1986 году, жили в Акбулакском районе.

Всего на территории Оренбуржья зафиксировано уже 112 летальных исходов этой болезни. Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в регионе выявили 17 033 носителя коронавируса, из них 14 527 уже выздоровели.