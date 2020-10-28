Москва, , 16:08 — REGNUM Система «чек-ин» — регистрации номеров телефонов на входе в развлекательные заведения, работающие ночью в Москве будет продлена. Об этом 28 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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Более того в дальнейшем аналогичная система будет внедрена в подразделениях столичной мэрии, отметил Собянин. А пока регистрация для поседения ночных клубов продлена до 29 ноября. При этом за неделю к этой системе уже присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений.

«Среди них — немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями», — написал Собянин.

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