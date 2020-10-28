Джакарта, , 16:03 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о волнах высотой до шести метров, которые потенциально могут возникнуть в территориальных водах Индонезии 28−30 октября 2020 года, сообщает Antara.

Волны высотой от 1,25 до 2,50 метра, как ожидается, возникнут в северной части Малаккского пролива, вблизи острова Натуна, в центральной части Яванского моря и к северу от побережья Восточной Явы.

Волны высотой до четырёх метров, вероятно, будут возникать в водах северного Сабанга, на западе от побережья Ачех и вблизи острова Бали.

Кроме того, очень высокие волны в диапазоне от 4 до 6 метров, вероятно, будут возникать у побережья острова Ментавай, в водах Бенгкулу, в Индийском океане.

По этой причине агентство призывает общественность быть бдительными, особенно рыбаков и людей, которые живут в прибрежных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 потрясло провинцию Северный Сулавеси.

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