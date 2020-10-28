Москва, , 16:07 — REGNUM Ограничение на перемещение людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в столице продлено до 29 ноября. Об этом 28 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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Глава столицы отметил, что на необходимость продлить ограничения для групп риска указывают статистические данные по заболеваемости.

«Риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность — сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения», — написал Собянин.