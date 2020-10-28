Цхинвал, , 16:04 — REGNUM Центр фонда «Русский мир» открылся в Юго-Осетинском государственном университете имени Александра Тибилова в Цхинвале 28 октября. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Сегодня мы находимся на мероприятии, которое важно не только для нашего вуза, но и всей республики, так как впервые в истории нашей страны создан такой центр. Он, несомненно, станет связующим звеном, которое будет объединять в государстве все силы, пропагандирующие русский язык, культуру и историю», — сказал во время выступления ректор университета Вадим Тедеев.

Сообщается, что в церемонии открытия принял участие глава администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев. Он зачитал поздравление от главы государства Анатолия Бибилова, в котором тот пожелал успехов центру.

Также на мероприятии выступил посол России в Цхинвале Матар Кулахметов. Он отметил, что русский язык занимает важное место в жизни народа Южной Осетии.

Напомним, в Южной Осетии регулярно проводят акции по популяризации русского языка. Бибилов не раз заявлял о его важности для осетинского народа.