Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Специальные «музыкальные» шумовые полосы установили на участке автодороги Нур-Султан — Щучинск, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Мелодия воспроизводится за счет соприкосновения автомобильных колес со специальной рельефной полосой. Если проехать по линии на скорости свыше 90 км/ч, то мелодия поменяет звук.

Национальная компания «КазАвтоДор» применила подобную технологию впервые. Она позволяет повысить безопасность дорожного движения: возникающая вибрация помогает водителям сосредоточиться на движении.

Отметим, «музыкальные дороги» вызывают вибрацию и звуковой шум, который передается через колеса на кузов автомобиля. Звук удается получить за счет формирования специального профиля на дорожном полотне.