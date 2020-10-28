Оренбург, , 15:53 — REGNUM В Оренбургской области за 27 октября выявлено 176 носителей коронавируса. С начала пандемии на территории региона их зафиксировано уже 17 033, сообщает оперштаб.

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В стационарах находятся 1 230 граждан с диагностированным COVID-19. Состояние 256 тяжёлое. 34 находятся на искусственной вентиляции лёгких, а 595 — на кислородной поддержке. Состояние ещё 819 граждан оценивается как средней тяжести.

С весны выздоровели и были выписаны 14 527 пациентов.