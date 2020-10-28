Москва, , 16:07 — REGNUM Обязанность работодателей перевести на удалённый режим работы 30% своих сотрудников продлена до 29 ноября. Об этом 28 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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По имеющейся информации, на дистанционный режим работы в столице переведено уже свыше 1,22 млн человек. Таким образом требование по организации ужаленной работы выполнили «практически все», кто должен был это сделать, отметил мэр столицы.

«Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения», — написал Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что именно ради сохранения этой динамики и было принято решение продлить удалённую работу 30% сотрудников столичных компаний до 29 ноября.