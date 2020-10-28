Сасово, Рязанская область, , 15:54 — REGNUM Новую общеобразовательную школу начнут строить в городе Сасово Рязанской области. В общей сложности на учебное заведение выделено свыше 350 млн рублей из федерального бюджета. К строительству приступают на два года ранее запланированного срока, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Соглашение между министерством образования России и Рязанской областью о строительстве новой школы было подписано 27 октября, 28 октября состоялась процедура регистрации документа. Теперь регион имеет право осуществлять расходование средств федеральной субсидии. Незамедлительно приступить к строительству нового учебного заведения дал поручение губернатор Николай Любимов. Глава региона отметил, что школа должна стать одной из лучших в области.

В 2020 году федеральная субсидия на строительство школы составит 66,517 млн рублей, в 2021 году региону выделят 285,057 млн рублей. До перераспределения средств предполагалось, что строительство начнётся в 2022 году со 196,517 млн рублей.