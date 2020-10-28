Москва, , 15:46 — REGNUM Инцидент в Киеве с попыткой полиции помешать ветеранам Великой Отечественной войны развернуть возле Вечного огня Знамя Победы в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков — это яркий пример вымирания Украины как государства. Об этом журналистам 28 октября заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).

«Сегодня в Киеве, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, развернулась самая настоящая битва за Знамя Победы. Современные потомки нацистов пытались вырвать из рук ветеранов ВОВ священный символ Победы. Конечно, силы оказались неравными — куда нынешней прозападной молодёжи тягаться с силой воли и неискоренимым стремлением к Победе наших дорогих ветеранов. Им таки удалось, пусть и ненадолго, развернуть Знамя Победы возле Вечного огня. Этот инцидент стал ярким примером вымирания Украины как государства. Отрицание собственной истории — это осознанное преступление, а не просто шаг к деградации», — сказал Козенко.

Депутат подчеркнул, что политический курс государства может быть любым, но неизменным должно быть уважение прав людей, бережное отношение к истории государства, к подвигу предков.

«Нынешние русофобные власти учат молодёжь лишь тому, как продавать собственные принципы за шенгенскую визу, подкладывать свои территории под НАТОвские военные базы, разрушая главные принципы современного общества — гуманизм и человечность, отношение к человеку как к высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь и свободу самовыражения», — добавил Козенко.

Депутат подчеркнул, что знамя Победы обязательно будет поднято над Киевом и Одессой — городами, которые завоевали звание городов-героев ценой жизни советских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов, поздравляя украинцев с годовщиной освобождения от гитлеровцев, выразил уверенность. что Россия и Украина «снова будут вместе».