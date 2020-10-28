Москва, , 16:06 — REGNUM Городские учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября 2020 года. Об этом 28 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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Таким образом запрет на их деятельность продлевается ещё на один месяц. Аналогичные меры приняты и в отношении детских досуговых организаций.

При этом ограничение распространяется только на учреждения, подведомственные правительству Москвы.