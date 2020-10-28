Москва, 28 октября 2020, 15:42 — REGNUM Около половины (48%) жителей России верят в религиозные чудеса. Говорят, что чудес не бывает 45%, показал опроса «Левада-центра».
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О существовании Царства Небесного заявили 52% опрошенных. 40% скептически относятся к такому заявлению.
Также почти половина граждан (48%) верит в жизнь после смерти. Отрицают загробную жизнь 42% опрошенных. Порчи и сглаза боятся 49% граждан.
Опрос проведен 25 — 30 сентября 2020 года. Опрошены 1605 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, почти у каждого третьего россиянина (30%) есть в окружении люди, увлекающиеся астрологией, магией, гаданиями, хиромантией.
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