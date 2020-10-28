Посёлок Соловецкий, Архангельская область, , 15:41 — REGNUM Власти Архангельской области ограничили транспортное сообщение с Соловецким архипелага из-за стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, согласно введенным ограничениям, купить билеты на Соловки смогут только жители архипелага и граждане, которых внесли в список по решению оперативного штаба. Запрет на посещение архипелага распространяется и на экипажи судов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 319 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией