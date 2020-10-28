Москва, , 15:42 — REGNUM Со 2 по 8 ноября учащиеся 6−11-х классов московских школ продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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Это решение глава столицы объяснил необходимостью сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, при том что за последние недели заболеваемость среди детей и подростков снизилась в два раза. К тому же предстоящая рабочая неделя является неполной — 4 ноября будет выходным днем.

«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — написал Собянин.

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