Алма-Ата, Казахстан, , 15:38 — REGNUM Объектам общественного питания в Алма-Атинской области Казахстана запретили работать в выходные дни. Это следует из очередного постановления главного санитарного врача области Ергали Садыманова.

Ужесточается также требования к числу посетителей. В частности, кафе и рестораны не должны впускать более 30 человек. Кроме того, запрещается размещать более четырех человек за одним столом.

Вводится запрет на работу дошкольных образовательных учреждений, за исключением дежурных групп. Закрываются также бассейны и сокращается лимит на посещение тренажерных залов.

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