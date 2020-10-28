Волгоград, , 15:32 — REGNUM Новый суточный «рекорд» по количеству выявленных носителей коронавируса установлен в Волгоградской области 28 октября — 198 человек, что на одного больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Обще количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 19 тыс. 723. С подозрением на инфекцию в стационарах находится ещё 4491 человек. За сутки выписаны 124 пациента, в целом выздоровели 16 тыс. 978 человек.

Зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений на фоне коронавируса в регионе скончались 198 граждан.