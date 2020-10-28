Москва, , 15:26 — REGNUM Самый любимый художественный фильм у жителей России о работе и карьере — комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» (7%), свидетельствуют результаты исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также российским зрителям нравится фильмы «Дьявол носит Prada» (6%). «Волк с Уолл-стрит» (5%), «Москва слезам не верит» и «Стажер» (по 4%).

Кроме того, участники опроса назвали такие фильмы как «В погоне за счастьем» (3%). По 1% набрали кинокартины: «Адвокат дьявола», «Афоня», «Курьер», «Карьера Димы Горина», «Девчата», «Перевозчик» и др.

Опрос проведен 20—23 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 330 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим фильмом о любви граждане России назвали фильм «Любовь и голуби» (11%).

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