Ульяновск, , 15:23 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших значительно меньше количества вновь выявленных случаев заражения — соответственно 127 и 201. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 28 октября, в Ульяновской области официально выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 201.

Выздоровели 15 795 человек, или 78,3%. В том числе за сутки победили коронавирус 127 человек.

Также в Ульяновской области зарегистрировано ещё восемь смертельных исходов. Всего с начала пандемии в регионе умерли 254 пациента с COVID-19.

Ранее минздрав Ульяновской области сообщил, что в ноябре завершится ремонт городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова, на что ранее было направлено 6 млн рублей. Здесь также будут проведены мероприятия по разведению потоков больных и здоровых посетителей, сокращению времени ожидания приема врачей.

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