Душанбе, , 15:17 — REGNUM По итогам января-сентября 2020 года в Таджикистане зарегистрировали 17,9 тыс. преступлений, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Значительный рост преступности наблюдается в сентябре 2020 года. Число преступлений в этом месяце выросло на 13,5%, до 2,1 тыс. Количество квартирных краж выросло вдвое, грабежей — в 2,6 раза, похищений — в 2 раза.

В Хатлонской области количество преступлений выросло на 18,6%, в Душанбе — на 0,9%. В Согдийской области преступность сократилась на 8,3%, в Горно-Бадахшанской автономной области — на 13,8%.