Чебоксары, , 15:17 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших меньше количества вновь выявленных случаев заражения — соответственно 40 и 58. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 28 октября, в республике всего лабораторно подтверждено 9724 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

Выздоровели 8198 человек, или 84,3%. В том числе за сутки победили коронавирус 40 человек.

Кроме того, в Чувашии умер ещё один человек. Всего с начала пандемии в республике скончались 136 пациентов с COVID-19.

Отметим, что за заслуги в борьбе с COVID-19 в Чувашии 28 медработников Чувашии удостоены правительственных наград.