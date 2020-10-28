Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM В екатеринбургском Театре оперы и балета зафиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения местным СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Как передаёт «Областная газета», положительный результат теста пришёл сразу 20 артистам балета. Ещё у некоторых артистов есть симптомы ОРВИ.

Отменены спектакли с 28 октября по 1 ноября 2020 года. Вернуть билеты в кассу можно до 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 360 случаев заражения коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: Свердловский губернатор запретил работу общепита по ночам