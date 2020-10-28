Ставрополь, , 15:05 — REGNUM Около 10 кг наркотических средств изъяли полицейские у жителя Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе главного уравнения МВД по региону.

В полицию поступила информация, что 45-летний житель Кочубеевского района Ставрополья хранит наркотики. Проведенный обыск это подтвердил: у него дома сотрудники обнаружили части растений серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое — конопля общей массой в перерасчете на сухое вещество около 10 кг.

В отделе полиции хозяин дома признался, что нарвал растения в лесу и хранил для личного употребления. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье был арестован местный житель, который выращивал и культивировал коноплю на приусадебных участках. По информации полиции, готовые партии наркотических средств он сбывал через тайники-закладки.