Найроби, , 15:00 — REGNUM У 836 человек в Кении за сутки выявили заражение коронавирусом, передает Citizen TV со ссылкой на заявление главы министерства здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

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В соответствии его с заявлением, за минувшие 24 часа было проведено 4076 тестов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Кении превысило отметку в 50 000 человек и достигло 50 833, добавил Кагве.

В министерстве также объявили, что 403 пациента в стране выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки, а общее число выздоровевших сейчас составляет 34 832 человека. Однако 14 пациентов умерли от этой болезни, в результате чего общее число погибших достигло 934 человек.