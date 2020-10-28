Москва, , 14:55 — REGNUM В некоторых регионах России наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом, связанный еще с первой волной инфекции. Об этом 28 октября президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

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По его словам, не приходится говорить о второй волне коронавируса. «До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — сказал глава государства.

Во время совещание Владимир Путин поручил правительству выделить 10 млрд рублей для борьбы с коронавирусом в регионах. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, улучшение материальной базы, тестирование на коронавирус и другие потребности.

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