Москва, , 14:51 — REGNUM Несмотря на то, что доля микрофинансовых организаций (МФО) не велика, данные институты занимают прочную нишу в финансовой системе России. Возможность быстро получить деньги (даже под высокий процент) ценится как гражданами, так и малым и средним бизнесом, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Банк России серьезным образом оздоровил этот сектор посредством разумного регламентирования деятельности МФО при привлечении и выдаче средств, а также ужесточив требования к нормативной базе.

Процесс еще не завершен, но прозрачность данного сегмента рынка явно стала выше. Регуляторная деятельность ЦБ не повлияла на доступность микрокредитования и на данный момент эта процедура упрощена до предела, что, разумеется, влияет на величину невозвратов в портфелях МФО: за II квартал 2020 года, по данным Банка России, просрочка составила 32%.

Ограничения, связанные с пандемией, привели к закрытию ряда офисов и сокращению на 24% объема выданных займов. Частично выдача кредитов перекочевала в интернет и этот сегмент несомненно будет расти.

Очевидно, что процесс сжатия микрокредитования вызвал беспокойство как у самих МФО, так и регулирующих органов, что привело к ряду послаблений для системы микрофинансирования. Отсюда и предложение о разрешении выдачи кредитов по водительским правам.

Однако, падение объемов микрозаймов носит чисто технический характер и связано с вынужденной переориентацией выдачи через офис на онлайн-каналы. Косвенным доказательством является увеличение займов малому и среднему бизнесу.

МФО приспособятся к новым условиям и объемы восстановятся без каких либо дополнительных мер по упрощению.

Снижение прибыльности данного бизнеса процесс объективный, смягчение же требований не улучшит ситуацию, а приведет лишь к росту невозвратов и к падению рентабельности всей отрасли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам РФ предложили разрешить выдавать микрозаймы по водительским правам. Теперь получить деньги без паспорта можно будет не только в ломбарде.

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