Воронеж, , 14:47 — REGNUM Ночные заведения общепита в Воронежской области пока закрывать не будут, однако проанализируют, как повлияет возможная приостановка их деятельности на экономику и на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области 28 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«По поводу рекомендации закрыть заведения, работающие с 23 до 6 часов. Пока этого делать не будем», — сказал губернатор Александр Гусев.

Глава региона поручил заместителю губернатора Артёму Верховцеву до 2 ноября представить анализ того, сколько в регионе таких предприятий и какие потери они могут понести.

«Важно любые ограничительные меры вводить в интересах здоровья воронежцев, но вместе с тем надо и помнить о рабочих местах, налогах и так далее», — отметил губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор выпустил ряд новых рекомендаций по борьбе с коронавирусом, в которых, в частности, предлагается ограничить работу заведений общепита в ночное время.