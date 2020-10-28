Москва, , 14:45 — REGNUM В России 30% граждан сделали прививки против гриппа, это порядка 43,8 миллиона человек. Об этом 28 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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При этом она посетовала, что в ряде российских регионов вакцинация проходит на недостаточном уровне.

Голикова заверила, что обязательно обратит внимание глав регионов на эту проблему. «Показатели вакцинации по гриппу, обозначенные ранее, должны быть достигнуты», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России от гриппа привиты более 43,8 млн человек, что составляет 29,9% от численности населения страны.

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