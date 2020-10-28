Белгород, , 14:48 — REGNUM В Белгородской области 28 октября зарегистрировано 99 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели ещё 59 пациентов.

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В стационарах региона находятся 573 человека. Из них 59 пациентов подключены к аппаратам искусственно вентиляции лёгких. Амбулаторное лечение получают 1426 граждан, на самоизоляции — 7410 человек.

В целом в Белгородской области подтверждено 11 тыс. 248 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением уже 9174 человека.