Архангельск, , 14:43 — REGNUM Еще 159 жителей Архангельской области признаны здоровыми после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, общее число переболевших опасной инфекцией с начала пандемии выросло до 13 373.

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Напомним, в Архангельской области побит очередной рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Основные очаги распространения инфекции — Архангельск и Котласский район.