Псков, , 15:04 — REGNUM В Псковской области зафиксировано десять действующих очагов коронавируса из которых активным остаётся очаг в гуманитарном лицее в Пскове. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Накануне в лицее были выявлены еще семь новых случаев: заболели один учитель и шесть учеников. В остальных очагах ситуация стабильная и находится под контролем.

Как отметили в областной администрации, отдельные случаи заболевания фиксируются и вне очагов. Так, в Псковской областной больнице в отделении урологии есть небольшая вспышка, там выявлено шесть медработников с коронавирусом. Кроме сотрудников обследованы и все контактировавшие пациенты, среди пациентов заболевших нет.

«В отделении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оно продолжает свою работу: туда переведена врач приёмного отделения, имеющая ординатуру по урологии, ей помогают общие хирурги. О закрытии отделения речи не идёт», — утончили в администрации региона.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 115 новых случаев инфицирования. Таким образом в регионе коронавирусом заразились 7572 человека. Всего с начала пандемии в области выздоровели 4507 человек, в том числе 34 — за прошедшие сутки. Умерли 69 человек, в том числе один за прошедшие сутки.

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