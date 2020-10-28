Самара, , 15:06 — REGNUM Доследственная проверка на наличие злоупотреблений при расходовании руководством Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) денежных средств на оплату проезда студентов на студенческий фестиваль в 2019 году проводится в Самаре. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе доследственной проверки оцениваются действия руководства транспортного вуза на наличие злоупотребления должностными полномочиями при оплате участия студентов в фестивале.

Отмечается, что следователи устанавливают законность расходования руководством университета бюджетных средств для финансирования выезда студентов на фестиваль за счет стипендиального фонда.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: КСП Башкирии выявила нарушения в «Башкоммунприборе» на 1,6 млрд рублей