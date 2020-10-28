Москва, , 14:41 — REGNUM Участники пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» заразились коронавирусом. Об этом 28 октября заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

По его словам, центр рассматривает возможность раскрытия предварительных результатов исследования уже в середине ноября 2020 года, до подведения полных итогов.

Гинцбург отметил, что предварительные результаты позволят узнать, кто из добровольцев заболел COVID-19. В частности, заразившимися могли оказаться испытуемые, принявшие плацебо.

Глава центра уточнил, что для раскрытия промежуточных итогов необходимо принять поправки в законодательство. Вместе с тем он допустил, что придется ждать окончания испытаний.

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