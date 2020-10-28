Сухум, , 14:48 — REGNUM Первых трех пациентов вылечили от COVID-19 в полевом госпитале Минобороны России, развернутом в Сухуме. Об этом 28 октября сообщает абхазское агентство «Апсныпресс».

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Как рассказал журналистам начальник инфекционного отделения Альберт Татаркулов, все трое поступили в госпиталь в состоянии средней степени тяжести. Когда их состояние стабилизировалось, пациентов выписали.

Татаркулов также сообщил, что в мобильном медучреждении в настоящее время размещены 60 пациентов, из которых 26 находятся в инфекционном отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, полевой госпиталь в Абхазии развернули 19 октября, и он сразу начал принимать пациентов с COVID-19. В нем могут одновременно принимать до 150 человек. Вместе с госпиталем в республику прибыл медицинский персонал.

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