Архангельск, , 14:31 — REGNUM В Архангельской области снова побит рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 319 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших — 65 архангелогородцев, 60 жителей Котласа и Котласского района, 55 северодвинцев, 37 жителей Коряжмы, 23 новодвинца, 21 житель Мирного. Случаи заражения также выявлены в Приморском, Холмогорском, Плесецком и других районах области.

На лечении с COVID-19 в Архангельской области находятся 6231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Котласе практически исчерпан запас коечного фонда для пациентов с COVID-19.