Черкесск, , 14:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки выявлено 90 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это «рекордная» цифра за последние месяцы. Последний раз такое количество заразившихся выявляли в сутки 20 июня 2020 года, сообщили 28 октября в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 9349. Выздоровели из них 5433 человека. За последний день их количество стало рекордным за несколько недель — 55 человек.

На лечении в госпиталях находятся 747 человек, остальные лечатся амбулаторно. Общее количество «активных» больных в настоящее время составляет в республике 3886 человек. Неизменным уже на протяжении многих недель остается число случаев летального исхода — 30.